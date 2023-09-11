KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Eylül 2023 10:31
özel eğitim
okul öncesi öğretmenliği bitirip özel eğitim öğretmenliği yüksek lisans yapılırsa 2. öncelik olarak atanılır mı?

seren akay
11 Eylül 2023 11:07
bilgisi olanlar var mı?
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