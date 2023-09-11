Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


11 Eylül 2023 10:35
Dgs ile yerleştiğim üniversitenin olduğu şehire tayin olabilir miyim ?

arkadaşlar kültür ve turizim bakanlığında sözleşmeli personelim dgs ile memleketim olan şehrin üniversitesine yerleştim öğrenci olarak tayin hakkı var mı geçiş yapabilir miyim bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim

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