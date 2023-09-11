Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Eylül 2023 10:36
Dgs ile yerleştiğim üniversitenin olduğu şehire tayin olabilir miyim ?

arkadaşlar kültür ve turizim bakanlığında sözleşmeli personelim dgs ile memleketim olan şehrin üniversitesine yerleştim öğrenci olarak tayin hakkı var mı geçiş yapabilir miyim bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim


hsnd
Başbakan Müsteşarı
11 Eylül 2023 10:51

Kurumlar eş ve sağlık durumu gibi çok geçerli mazeretlerden bile tayin hakkını zar zor veriyor. Son zamanlarda eğitim için tayin/nakil gibi durumlar imkansıza yakın olmaya başladı. Kaldı ki 2012 KTB tayin ve nakil yönetmeliğinde adı bile geçmemiş eğitim tayinin. Sanırım 2014 yılında yönetmelik kaldırılmış. En güzeli personel birimine sorun bu durumu.


jonsnow1
Aday Memur
11 Eylül 2023 10:59

Kendi çalıştığım kurumdaki personel birine mi

hsnd, 29 dk. önce

Kurumlar eş ve sağlık durumu gibi çok geçerli mazeretlerden bile tayin hakkını zar zor veriyor. Son zamanlarda eğitim için tayin/nakil gibi durumlar imkansıza yakın olmaya başladı. Kaldı ki 2012 KTB tayin ve nakil yönetmeliğinde adı bile geçmemiş eğitim tayinin. Sanırım 2014 yılında yönetmelik kaldırılmış. En güzeli personel birimine sorun bu durumu.

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