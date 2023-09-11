Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Eylül 2023 10:46
Ücretsiz izinde iken eş durumu

Eşim ve ben 657e tabiyiz. Eşim iller arası tayin ile Muğla?ya tayin oldu ama ücretsiz izine çıkması lazım çünkü bebeğimiz var .Eşim ücretsiz izindeyken eşimin yanına tayin olabiliyor muyum?

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