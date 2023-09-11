Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Eylül 2023 11:15
Görevde yükselme sınavları

üç yılda bir yapılmak zorunda mı? Çok geç değil mi sizce de? Neden böyle

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