Akademik Kadro Sorunsalı

Kadroda olan hocalarıma sesleniyorum siz içerde olduğunuz için doktoranız bitince kadro alıyorsunuz biz dışarda olduğumuz için doktoramız bitince bekliyoruz. Bu adaletsizliğe gönlünüz razımı eşit şartlarda yarışılmalı....

Kadroda olan hocalarıma sesleniyorum siz içerde olduğunuz için doktoranız bitince kadro alıyorsunuz biz dışarda olduğumuz için doktoramız bitince bekliyoruz. Bu adaletsizliğe gönlünüz razımı eşit şartlarda yarışılmalı....