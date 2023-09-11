Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


11 Eylül 2023 11:36
Akademik Kadro Sorunsalı
Kadroda olan hocalarıma sesleniyorum siz içerde olduğunuz için doktoranız bitince kadro alıyorsunuz biz dışarda olduğumuz için doktoramız bitince bekliyoruz. Bu adaletsizliğe gönlünüz razımı eşit şartlarda yarışılmalı....

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