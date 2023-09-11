Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Eylül 2023 11:43
17.00'den sonra maaş karşılığı ders verilir mi?

Sayın Öğretmen arkadaşlarım, meslek lisesinde saat 17.00 sonra maaş karşılığı ders konur mu? Okul bünyesinde bulunan mesleki eğitim merkezi öğrencilerine saat 15.00'ten sonra ders programı ayarlamışlar. Bundan dolayı meslek öğretmenleri saat 17.00'den sonra maaş karşılığı derslere girmek zorunda kalacaklar.

-Tam gün tam yıl diye yazacak olanlar için; Sadece ücret karşılığı olan kurslar içindir.


medsum
Aday Memur
11 Eylül 2023 13:20

Sanırım kimsenin başına gelmemiş.

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