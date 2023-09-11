Banka promosyonları

Geçen sene şuanki maaşlarımızın yarısını alırken 3 yıllığına 15-20-30 bin tl veren bankalar şuan maaş 2 katına artmışken neden 7-8 bin tl teklif ediyorlar bilen var mı? Bir iki tane banka değil hepsi böyle. Akıllanıpda nasıl olsa bizle anlaşmak zorundalar diye kendi aralarındaki çekişmeyi bitirdiler mi acaba?

Geçen sene şuanki maaşlarımızın yarısını alırken 3 yıllığına 15-20-30 bin tl veren bankalar şuan maaş 2 katına artmışken neden 7-8 bin tl teklif ediyorlar bilen var mı? Bir iki tane banka değil hepsi böyle. Akıllanıpda nasıl olsa bizle anlaşmak zorundalar diye kendi aralarındaki çekişmeyi bitirdiler mi acaba?