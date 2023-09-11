Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Eylül 2023 12:07
Banka promosyonları
Geçen sene şuanki maaşlarımızın yarısını alırken 3 yıllığına 15-20-30 bin tl veren bankalar şuan maaş 2 katına artmışken neden 7-8 bin tl teklif ediyorlar bilen var mı? Bir iki tane banka değil hepsi böyle. Akıllanıpda nasıl olsa bizle anlaşmak zorundalar diye kendi aralarındaki çekişmeyi bitirdiler mi acaba?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
11 Eylül 2023 12:51

Mevduat faizleri artıyor. Bankalar şu an buna yoğunlaşıyor. Muhtemelen mevduat sahiplerine daha fazla faiz ödeyecekleri için olabilir.


Karizmaunl
Şef
11 Eylül 2023 13:20

Aralarında anlaşma var. Diyelim A bankası bir kuruma teklif veriyorsa, B Bankası teklif vermiyor


Mahmut Çelik
Aday Memur
11 Eylül 2023 13:21
O eskiden de vardı ama teklifler bu kadar düşük değildi
Karizmaunl, 1 saat önce

Aralarında anlaşma var. Diyelim A bankası bir kuruma teklif veriyorsa, B Bankası teklif vermiyor


Karizmaunl
Şef
11 Eylül 2023 13:25

Kamu bankalarının ya da İş bankasının teklif vereceği bir kuruma özel bankalar gelmiyor. İş Bankası da kamu bankalarına bakıyor, onlar gitmezse teklif götürüyor.

Mahmut Çelik, 1 saat önce
O eskiden de vardı ama teklifler bu kadar düşük değildi
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