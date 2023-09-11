Şubeye giderken üst baş

iyi günler. resmi çalışılan bir subede çalışıyoruz. işe sivil gidip geliyoruz. kapri veya terlikle gelmeyin diye sürekli uyarı geliyor. şort falan değil bildiğiniz diz qlti kapri. işlem yapılacağı söyleniyor bunun mevzuatta yeri var mı

iyi günler. resmi çalışılan bir subede çalışıyoruz. işe sivil gidip geliyoruz. kapri veya terlikle gelmeyin diye sürekli uyarı geliyor. şort falan değil bildiğiniz diz qlti kapri. işlem yapılacağı söyleniyor bunun mevzuatta yeri var mı