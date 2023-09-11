Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay



Kapalı
11 Eylül 2023 12:46
Şubeye giderken üst baş
iyi günler. resmi çalışılan bir subede çalışıyoruz. işe sivil gidip geliyoruz. kapri veya terlikle gelmeyin diye sürekli uyarı geliyor. şort falan değil bildiğiniz diz qlti kapri. işlem yapılacağı söyleniyor bunun mevzuatta yeri var mı

nukem
Aday Memur
11 Eylül 2023 14:01
şaka mı ya kapri terlikle mi işe gidiyosunuz.neresi ora ya miami falan mı.milletteki derde bak
Toplam 1 mesaj

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