Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Eylül 2023 12:51
Batı görevi biten memur ne zaman yer değiştirebilir ?

Şark görevini yapmış Çeşme ilçesinde 5. yılını dolduracak polis memurunun ne zaman Bati tayini yapılır ? (Çeşme ilçesi göre süresi 5 yıl )


&YuSuF&
Memur
11 Eylül 2023 13:30
süreni doldurmuşsun mazaret dilekçesi doldurun bulunduğum ilçede görev süresini doldurduğu dan diyip 7 tercihli dileççeni personel başkanlığına gönderirsen değerlendirme yapılı6

üye010101
11 Eylül 2023 13:44

Genelde dilekçeleri kabul etmiyorlarmış personel eksikliğinden ve ekonomik nedenlerden dolayı kimse burada çalışmak istemiyor gelen bir şekilde geri gidiyor ama 2024 te süremiz doluyor şansımızı deneyeceğiz. teşekkürler

&YuSuF&, 57 dk. önce
süreni doldurmuşsun mazaret dilekçesi doldurun bulunduğum ilçede görev süresini doldurduğu dan diyip 7 tercihli dileççeni personel başkanlığına gönderirsen değerlendirme yapılı6
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