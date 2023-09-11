Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Eylül 2023 13:54
Bilgi İşlem - Teknik ofis arasındaki Fark

merhaba sayın grup üyeleri. Çalıştığım kurumda İstemediğim halde Teknik ofis personeli yapıldım.

Bilgi işlem personeli ve teknik ofis personeli arasındaki fark nedir? görev dağılımı ile ilgili bi yazı bi kaynak Bi GÖREV tanımı elinde olan var mı ?

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