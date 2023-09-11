Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Eylül 2023 13:54
Sozlesmeli ogretmen nobet ucreti

Sozlesmeli ogretmen nobet ucreti ackogretim sorumlulk sinavi vs ucreti nedir?


Karizmaunl
Şef
11 Eylül 2023 14:07

1 Brüt nöbet ücreti= 3 Brüt ek ders ücreti. Alacağın net miktar vergi dilimine göre değişir.

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