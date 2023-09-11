E-Devlet İş Başvurusu Tercih Listesi Oluşturma Sorunu

Merhaba herkese,

E-devlet üzerinden yapılan iş başvurularında tercihler kısmına gelindiğinde onlarca şehrin tercihe açıldığını görüyorum. Ekranın üzerindeki uyarıda da şehir seçtikten sonra ekle tuşuna basarak liste oluşturabilineceği yazıyor. Ben ne zaman e-devlet üzerinden başvuru yapmaya kalksam sadece bir tercih yapabiliyorum. İkinci bir yeri seçemiyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Sadece bir tercihe izin vermenin mantığı nedir ki? Yani 92 puanla bir şehri tercih ettiğinizde sizden daha yüksek biri de orayı tercih ederse boşta kalıyorsunuz. Öte yandan diğer şehirlerden birini en yüksek 80 puanlı bir aday tercih ederse siz 92 puanla yerleşememiş oluyorsunuz ama başkaları 80 puanla yerleşmiş oluyor. Bu durum bir tek bana mı garip geliyor?