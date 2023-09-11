Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Eylül 2023 14:03
E-Devlet İş Başvurusu Tercih Listesi Oluşturma Sorunu

Merhaba herkese,

E-devlet üzerinden yapılan iş başvurularında tercihler kısmına gelindiğinde onlarca şehrin tercihe açıldığını görüyorum. Ekranın üzerindeki uyarıda da şehir seçtikten sonra ekle tuşuna basarak liste oluşturabilineceği yazıyor. Ben ne zaman e-devlet üzerinden başvuru yapmaya kalksam sadece bir tercih yapabiliyorum. İkinci bir yeri seçemiyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Sadece bir tercihe izin vermenin mantığı nedir ki? Yani 92 puanla bir şehri tercih ettiğinizde sizden daha yüksek biri de orayı tercih ederse boşta kalıyorsunuz. Öte yandan diğer şehirlerden birini en yüksek 80 puanlı bir aday tercih ederse siz 92 puanla yerleşememiş oluyorsunuz ama başkaları 80 puanla yerleşmiş oluyor. Bu durum bir tek bana mı garip geliyor?


darkkinght
Aday Memur
11 Eylül 2023 14:26

alım mı var ?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

7433 Sayılı kanun ile kadroya geçiş-tayinSözleşmeli tekniker olarak çalışıyorum sözleşmeli büro personeli olarak atanabilir miyim? Sözleşmeli3+1 hakkindaÜniversiteye atanan büro personeli bölümleriKadroludan Sözleşmeliye geçince Yıllık İzinÜni büro personeli maaşı (özel bütçeden)Sözleşmeli Personel İş DeğiştirmeDgs ile yerleştiğim üniversitenin olduğu şehire tayin olabilir miyim ?E-Devlet İş Başvurusu Tercih Listesi Oluşturma SorunuEş durumu tayini hakkında bilgi almak istiyorum

Sözlük

yaşlanmayı kabullenmemek 1 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 2 Renjiro 3 idal'e notlar 1 sirke 1 serdar aziz 1 bilinmeyen bir kadının mektubu 7 ahmet ümit 3 muse 2 iletilerden sıkılıp sözlüğe koşmak 1

Son Haberler

Hikmet Onat, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildiKonut fiyatlarını düşürecek hamle!Bakan Işıkhan, 'İyi bir meslek, insanın elindeki en değerli hazinedir' dediİstifa sonrası memur statüsünden nasıl emekli olunur?İzmir Foça'da orman yangını çıktı

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın