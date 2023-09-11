Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Eylül 2023 14:20
Kurumlar arası geçiş ile ilgili bilgisi olan yardımcı olabilirmi
Anestezi Teknikeri olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde atandım.Sosyal Hizmetler okuyup o alanda çalışmak istiyorum. İşleyiş nasıl bilgisi olan varmı?

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