Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Eylül 2023 14:26
Ögretmenlikle planlama

Planlama nedir ek ders aliniyormus


Karizmaunl
Şef
11 Eylül 2023 14:37

Öğretmenlerin her 10 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama görevi aldığı kabul edilmektedir. Bu 1 saatin ücreti ise ek ders ücreti olarak ayrıca verilmektedir. Yani haftada 30 saat derse giren bir öğretmene hazırlık ve planlama görevi kapsamında 3 saatlik ek ders ücreti ayrıca verilir.

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