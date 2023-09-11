Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Eylül 2023 14:26
Seyfi demirsoy eah

eş durumuyla gelmeyi düşünüyorum hemşire durumu nedir mesailer idare vesaire bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi lütfen

Çok Yazılan Konular

BecayişTayin yol parasıAsm geçişSağlık bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği başarı sıralamaları yayınlanmış SavcılıkResmi Tatilde Mesai ÜcretiTayinİl içi geçici gorevlendirme Süt izninde maaşEş durumu tayini

Sözlük

ihsanoktay anar 6 pendik 1 bilinmeyen bir kadının mektubu 8 pert 1 Her namaz kılanı dindar zannetmek 2 muse 2 iletilerden sıkılıp sözlüğe koşmak 1 serdar aziz 1 Bugün olanlar 2 11 eylül 5

Son Haberler

Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklamasıYeğenini öldüren amca dron destekli operasyonla yakalandıNagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştüAltının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya gerilediKendine has takvim kullanan ülke, yarın 2016 yılına girecek

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın