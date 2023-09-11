Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Eylül 2023 14:59
Unvan Değişikliği

DHMİ de unvan değişikliği nasıl oluyor. Teknikerlikten mühendisliğe geçiş , bilgisi olan arkadaşlarımız cevaplarsa çok memnun kalırım.

Herkese hayırlı günler.


kutsiyet
Aday Memur
11 Eylül 2023 15:09

kamu kurumlarında genelde 2 veya 3 yılda bir kurumiçinde unvan değişikliği sınavı olur ona başvurup kazanırsanız mühendis olursunuz tabi mühedislik diploması alma şartınız var ayrıca aday memur olmaman gerekir.birde idari ceza almaman gerekir diye biliyorum.

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