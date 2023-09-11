Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


11 Eylül 2023 14:59

Memura kira yardımı verilmeli mi?
Anket sonucu 30 gün sonra açıklanacak

Bu ankete 2 saat 12 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Anket sonucu 30 gün sonra açıklanacak
Bu anketin sonuçları 11 Ekim 2023, 14:59 tarihinden sonra görüntülenecektir.

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