Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


11 Eylül 2023 15:05
Aile Bakanlığı 2431 Personel İşe Başlama Süreci

Merhabalar, aile bakanlığına fizyoretapist olarak atandım .Evraklarımı 8 Haziran tarihinde teslim ettim fakat hala herhangi bir arama veya tebligat gelmedi.Güvenlik soruşturması aşamasında sanırım.Benimle aynı durumda olan var mı acaba?

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