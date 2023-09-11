Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Eylül 2023 15:06
Öğretmenin Önlük Giydiği Okullar

Okullarınızda durum nedir arkadaşlar? önlük öven,tehdit eden,özendirmeye çalışan var mı ?

an itibarıyla bizim okulda Allah'ın kulu önlük giymiyor.


Sekerportakaliiii
Aday Memur
11 Eylül 2023 15:11

Var. Giymedim. Tehtit etti. giymeyenlerin programını bozcam dedi. İzin istediğinde vermem dedi. Sevdiği öğretmenlerden birkaç tanesi giy memişti. Sana birşey yapmam sana herşey serbest dedi hepimizin içinde. Okuldan çok öğtetmenle uğraşmayı seven müdür işte müdür dersen...


Velocıraptor
Genel Müdür
11 Eylül 2023 15:13

mobning yapıldığını söylereyek şikayetçi olun mum gibi olur.

Sekerportakaliiii, 2 saat önce

Var. Giymedim. Tehtit etti. giymeyenlerin programını bozcam dedi. İzin istediğinde vermem dedi. Sevdiği öğretmenlerden birkaç tanesi giy memişti. Sana birşey yapmam sana herşey serbest dedi hepimizin içinde. Okuldan çok öğtetmenle uğraşmayı seven müdür işte müdür dersen...


teaaddict
Aday Memur
11 Eylül 2023 16:05

Bu konuyu çok dillendirdikçe başımıza iş çıkar. Bence sessiz kalınırsa eser geçer. Ben dolaba koydum .Veli toplantısı veya il ilçeden gelenler olunca giyilirse yeterli olur kanaatindeyim. Bİr de bol bol sosyal medyaya fotoğraf atılmazsa zaten bunlar başımıza gelmezdi.


Sekerportakaliiii
Aday Memur
11 Eylül 2023 16:17

Neden başımıza iş çıkacak öğretmenim? Böyle zorla tehtitle iş yaptırmaya kimin hakkı var? Asıl ses çıkarmadıkça tepemize vuruyorlar. Bu ne ya yakında pantolon gitmeyin diye de baskı yaparlar böyle biz herşeyi kabullendikçe.

teaaddict, 1 saat önce

Bu konuyu çok dillendirdikçe başımıza iş çıkar. Bence sessiz kalınırsa eser geçer. Ben dolaba koydum .Veli toplantısı veya il ilçeden gelenler olunca giyilirse yeterli olur kanaatindeyim. Bİr de bol bol sosyal medyaya fotoğraf atılmazsa zaten bunlar başımıza gelmezdi.


skramz
Daire Başkanı
11 Eylül 2023 16:45

Bizde hiç kimse giymiyor. Giyin diyen de olmadı.


selcukturkce
Genel Müdür
11 Eylül 2023 16:59

Bakan bile zorunluluk yok demişken hala bunun tartışmasını yapmak bile tuhaf, ben giymek istemiyorum ve giymem, isteyen de giyer. Müdürün baskısı boyun eğdikçe artar. Kanun ortada.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mobbing yapan müdürTüm Öğretmenlere Beş Gün Okula Gelme ZorunluluğuNorm fazlası öğretmene eziyet olsunKulüp +Rehberlik sınıfıCevaplarını Öğrencilerin Oluşturduğu Maddelerden Oluşan SınavlarGirmek istemediğim sınıf mobningi4 il 2 ilçe için yeniden tayin hakkı...Okul öncesine verilen yemek hizmetinin kaldırılması Neyi bekliyoruz hocam ?seyyanen zam ocakta yapılacak zamma dahil mi?

Sözlük

Gönül Dağı dizisi 4 sınav heyecanı 1 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 2 idal'e notlar 1 ihsanoktay anar 6 güne bir söz bırak 2 ulaşgkc 2 serdar aziz 1 bugün yazasım yok 2 sirke 1

Son Haberler

Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklamasıYeğenini öldüren amca dron destekli operasyonla yakalandıNagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştüAltının kilogramı 1 milyon 703 bin liraya gerilediKendine has takvim kullanan ülke, yarın 2016 yılına girecek

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın