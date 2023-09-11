Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Eylül 2023 15:44
Eş Durumu

MEB'de sözleşmeli büro personeli olarak çalışmaktayım. Eşim de devlet memuru, eşimin tayini çıkması durumunda eş durumundan ben de eşimin yanına tayin olabilir miyim?

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