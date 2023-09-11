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Editörler : ecoekonomist


11 Eylül 2023 15:51
Aksa Enerji (AKSEN) Hisse 2023 Hedef Fiyat! İki Aracı Kurumdan Yeni Hedef Fiyat!

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) hissesinde bir kurum hedef fiyat yükseltti. AKSEN hissesinde ileriye dönük beklentiler ne yönde? AKSEN hisse fiyatı ne kadar?

https://parafesor.net/aksa-enerji-aksen-hisse-2023-hedef-fiyat-iki-araci-kurumdan-yeni-hedef-fiyat

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