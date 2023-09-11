ilçe emrinde olup btr

21 saat üzeri dersi olanlar başka okulda btr olamaz. ibare de böyle yazıyor hocam. max ibare var ama min diye bir ibare yok. belli ki sizde bişe bilmiyorsunuz.

21 saat üzeri dersi olanlar başka okulda btr olamaz. ibare de böyle yazıyor hocam. max ibare var ama min diye bir ibare yok. belli ki sizde bişe bilmiyorsunuz.