Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Eylül 2023 16:02
ilçe emrinde olup btr
antalya da ilçe emrindeyim arkadaşlar. btr görevi almak istedim kendinden emin şube müdürü bana önce derse girmende görevlendircez sonra btr olursun dedi. güya 15 saat ders anlatma zorunluluğum varmış. sonra btr olabilirmişim. nerede yazıyor bu ibare.??

kimininduası
Aday Memur
11 Eylül 2023 16:32

Şube müdürün bilmiyor çünkü 21 saat derse girmen lazım


blueshouse
Aday Memur
11 Eylül 2023 16:36
21 saat üzeri dersi olanlar başka okulda btr olamaz. ibare de böyle yazıyor hocam. max ibare var ama min diye bir ibare yok. belli ki sizde bişe bilmiyorsunuz.
kimininduası, 41 dk. önce

Şube müdürün bilmiyor çünkü 21 saat derse girmen lazım

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