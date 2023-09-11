Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Eylül 2023 16:02
Eş durumu bilgi
Öncelikle herkese merhaba eşim mayıs ayında sözleşmeli TDS(Sağlık Teknikeri) olarak atandı. Ben Polis Memuruyum, eşimin 1 sene sonra yanıma gelmesi için süreç nasıl işliyor bilgilendirme yapabilirmisiniz. Benim araştırdığım kadarıyla 1-Kadro açtırma dilekçesi verip arkasından 1 seneyi doldurmadan 1-2 ay öncesinde tayin dilekçesi verecekmiş diye biliyorum ama tam anlamıyla bilen varsa yardımcı olabilir mi?

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