Eş durumu dilekçesine red cevabı !

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?nin 20 nci maddesinin 1. fıkrasında; "c) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 , 24 ve 31/A maddelerine göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, PDC?nin uygun olması halinde astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz." hükmü bulunmaktadır.

Adı geçenin eşinin Giresun iline 2022 yılı Haziran Dönem Tayini ile atandığı ve 02/09/2022 tarihinde görevine başladığı anlaşılmış olup Giresun İlinin Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) unvanında Personel Dağılım Cetvelinin uygun olmaması nedeniyle yukarıdaki yönetmelik hükmü kapsamında adı geçenin tayini yapılamamıştır.

Dostlar eşim Trabzon?da Att olarak görev yapıyor . Geçen sene Eylül ayında iller atası tayin ile Giresun?a geldim bende . Paramedik olarak görev yapıyorum . Eş durumu bedeniyle eşim dilekçe verdi ama yukarıdaki maddelerden dolayı red cevabı geldi . Başkanlık benim tekrar Trabzon?a gitmemi uygun görüyor ama Giresun?da ikamet ediyoruz ve git gel yapma durumu bizi bir hayli zorluyor . Bu konu hakkında yardımcı olabilecek veya bilgi sahibi olan kimse var mı ?