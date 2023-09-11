KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


11 Eylül 2023 17:00
AÖF aynı anda 2 önlisans bölümü okunabilir mi
yks ile ata üni tıbbi sekreterlik yerleştim sanırım para verip de yazılınabiliyormuş Ona da Anadolu üni 2 yıllık başka bi bölüm kaydolabilit miyim

trsalgado
Şube Müdürü
11 Eylül 2023 18:04

olabilirsin

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