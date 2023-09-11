Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Eylül 2023 17:11
Zorunlu görevlendırme yapabilirler mi ?

Merhabalar ben bulunduğum hastahaneye geçen yıl şubatta bulunduğum kuruma atandım bu yıl mart-nisan gibi kadroya geçtim ve kadroya geçtikden sonra hastahanemiz başka bir ilçedeki devlet hastahanesine bağlandı.

Şimdi diğer ilçedeki hastahane personel talep ediyor kimse gönüllü değil ve zorunlu olarak birisi gitmek zorunda ayrıca diğer hastahaneye bağlı olduğumuz için görevlendirme olmayacak ve hiçbir yol yardımı felan yapılmayacak. ayrıyetten diğer ilçeye servis imkanıda yok ben evliyim ve yenidoğmuş bir bebeğim var başka ilçeye gitmek istemiyorum.Beni zorla gönderme hakları varmı ?


lDeimosl
Genel Müdür
11 Eylül 2023 17:53

Sizin çalıştığınız yer oranın ek binası ise bu bir görevlendirme değildir, birim değişikliği gibi bir şeydir.


redex71
11 Eylül 2023 18:31

ek bina değil ekip portalda tamamen farklı bir hastahane olarak geçiyor ayrıca farklı ilçe arada 80 km var

lDeimosl, 2 saat önce

Sizin çalıştığınız yer oranın ek binası ise bu bir görevlendirme değildir, birim değişikliği gibi bir şeydir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

BecayişSağlık bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği başarı sıralamaları yayınlanmış Asm geçişTayin yol parasıResmi Tatilde Mesai ÜcretiSavcılıkSüt izninde maaşEş durumu tayiniTayin DurumuYeni başlayan sağlık personellerine tavsiyeler.

Sözlük

pendik 1 şu an çalan şarkı 1 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 2 güne bir söz bırak 3 muse 2 sınav heyecanı 1 11 eylül 5 ek mtv'yi ödememek 1 sirke 1 las vegas 1

Son Haberler

Soğan kesme makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybettiCHP'den İYİ Parti'ye: Yolunuz açık olsunAzerbaycan bayrağına hassasiyet gösteren polise başarı belgesi6 üniversiteye 70 akademisyen alınacakFas'taki depremde can kaybı 2 bin 681'e yükseldi

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın