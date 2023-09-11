KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Eylül 2023 17:14
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Sözleşmeli personel alım sonuçları tahmini ne zaman açıklanır?


mkarey10
Memur
11 Eylül 2023 18:03

+1


Burak392
Aday Memur
11 Eylül 2023 18:15

2 hafta içinde açıklanır diye görmüştüm bir yerlerde bu haftaici açıklanır bence


Burak392
Aday Memur
11 Eylül 2023 18:17

Siz kaç puan ile nereyi yazdınız hangi meslek icin


nemura12
Aday Memur
11 Eylül 2023 18:56
gecen hafta aradigimda sali gunu aciklanacak diye bilgi verilmisti. yarin aciklanmasi lazim bakalim
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