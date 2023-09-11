Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


11 Eylül 2023 17:26
sakaryadan afyona becayiş?

Sakarya Üniversitesinde olup Afyon taraflarına gelmek isteyen var mı? Biliyorum üniversiteler arası becayiş yok ama en azından bir şansımızı deneriz.

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