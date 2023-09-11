KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Eylül 2023 17:55
MSB MSÜ muhasebe sözleşmeli personel

Msb Msü muhasebe branşında asil olarak kazandım. Kurul raporlarımı tamamladım sayılır. Önlisans mezunuyum. Lisans son sınıfım. Önlisanstan atandım. Yönetmelikte gözler için bir şart göremedim. Ama bilen varsa bilgilendirirse sevinirim. Gözümde Miyop -2.75 -3.00 var. Sorun teşkil etmez inşallah. Sordum soruşturdum da subay astsubay gibi başvurularda şart. Ama ben muhasebede sözleşmeli personel olarak göreve Başlayacağım. Bizden istenilen akıl haftalığı yoktur heyet raporu. Ama tabi 7 farklı branştan onay aldım. Göz konusu sizce sorun olur mu?

ve maaşlar hakkında bilgisi olan da varsa aydınlatırsa sevinirim.

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