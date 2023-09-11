Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Eylül 2023 18:18
Eğitim ödeneği

Yatan var mı


tarih-1903
Şube Müdürü
11 Eylül 2023 18:34

https://forum.memurlar.net/konu/2549294/egitim-ogretim-odenegi-yatan-il-ve-ilceler.html

açılmış bir konu varken aynısını açmayınız


Bullaaşşıkk
Aday Memur
11 Eylül 2023 19:35

Yatan yok kalkan var.

Toplam 2 mesaj

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