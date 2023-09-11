Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


11 Eylül 2023 18:33
Tayin imkanı var mı?

Merhaba, üniversiteye sözleşmeli büro personeli olarak başlayacağım, eşim başka ilde devlet memuru, hiç bir şekilde tayin hakkı yok mu eşimin yanına, çakılı kadro mu?

Arkadaşlar son olarak maaş 21 bin mi olacak?

Çok teşekkürler.


cevherdudayev1
Daire Başkanı
11 Eylül 2023 19:03

töbe töbe

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