Pomem Genel sağlık F.41.9 Anksiyete,tanımlanmamış

Merhaba arkadaşlar ben lisans mezunuyum seneye kpss ye girip ilk denk gelen pomem alımına başvuracağım ama günlerdir içim içimi yiyor bir konudan ötürü. Geçen sene kız arkadaşımdan ayrıldım ve haliyle moralim bozuk,üzgündüm. Ailem benim uzulmemi istemedigi için kendi kendine psikiyatriden randevu almışlar her neyse ben ilk etapta istemedim ama gider dertleşirsin konuşursun sadece dediler bende tamam dedim neyse denilen gibi sadece konuyu anlattım bi nevi dertleştik. Her neyse bugün rastgele e devlette gezinirken o randevuya ait karşıma randevu kayıt bilgileri vs çıktı. E devlette psikiyatri bölümünde tanı kısmında F41.9 Anksiyete bozukluğu (TANIMLANMAMIŞ) yazmışlar ve yanında da normal receteli bi ilaç yazmış. Ben bu ilacı hiç kullanmadım. E nabizda ise sadece psikiyatrik muayene tanısı yazıyor. Pomem sınavına başvuracağım zaman gelince bu psikiyatriye gitmemin üzerinden tam 2 yıl geçmiş olmuyor yaklaşık 1 yıl 9 ay geçmiş oluyor. Bu durum beni huzursuz etti sadece dertleşmek için gittiğim bi yerin pomem genel sağlıkta bana engel olacağından korkuyorum. Randevu aldığım doktoru bulabilirsem yanına gidip sehven raporu almayı deneyeceğim. Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar aydınlatabilirse çok sevinirim.