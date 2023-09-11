Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Eylül 2023 19:00
Bankalar... Bilen aydınlatabilir mi?
Merhaba arkadaşlar malum enflasyonist bir ortam var toparlanmaya çalışılıyor tabiki böyle bir ortamda banka faktörü var bizimde yeri geliyor can simidimiz oluyor.Ancak şu süreçte ben bu bankaların duruşunu tam anlayamadım artık doğru düzgün bireysel kredi bile kullandırılmıyor ya da sınırlandırılmalar var faiz oranları uçmuş gitmiş ama bankalar gene de kredi vermek istemiyor kredi kartı eksi hesap limitlerini fln yükseltmeyi geçtim olanı da ansızın kapatacak bir pozisyondalar neredeyse.. Böyle bir tutum varken madalyonun diğer yüzü bir sürü de kampanya mesajı reklamı dönüyor 0 faiz düşük kredi teklifi fln. Şimdi çokta uzatmadan bunların amacı nedir kendimden örnek vereyim kredi puanım hatrı sayılır ödeme gecikmem yok maaşım %50 artmış bana bile ayak sürüyorlar ve daha bir çok kişiye.. Önceden yoldan geçene kredi kartı kredi veren bankalar yüzümüze bakmaz oldu gerçekten ben mantığını tam anlıyor gibi oluyorum sonra gene mantığıma ters düşüyor ya Bankasın sen millete para satarsın şuan risksiz gruba bile para vermiyorsun.

harbigenco
Aday Memur
11 Eylül 2023 19:14
ekonomi politikası bu parasal daralmaya gidildi

MhmmtAtess
Aday Memur
11 Eylül 2023 19:37

Bankaların aldığı karar değil MBnin politikası ile BDDKnın uygulamasıdır

Zenginler yedi hesabı halka kaldı

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