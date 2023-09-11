TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?

Yeni banknotlar yerine, bir sıfır atılması daha makul gibi. Böyle bir geçiş mümkün mü, bilmiyorum, ama olumlu yanı 30k maaşı olanın maaşı 3k, 10 milyonluk ev 1 milyon, ekmek 0,75 TL olacak :) Bu ankete 2 saat 4 dakikada , 8 kişi oy kullandı Bu anketekişi oy kullandı

Yeni banknotlar yerine, bir sıfır atılması daha makul gibi. Böyle bir geçiş mümkün mü, bilmiyorum, ama olumlu yanı 30k maaşı olanın maaşı 3k, 10 milyonluk ev 1 milyon, ekmek 0,75 TL olacak :)

500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı

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