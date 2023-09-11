Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Eylül 2023 20:00

TL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?
Yeni banknotlar yerine, bir sıfır atılması daha makul gibi. Böyle bir geçiş mümkün mü, bilmiyorum, ama olumlu yanı 30k maaşı olanın maaşı 3k, 10 milyonluk ev 1 milyon, ekmek 0,75 TL olacak :)

Bu ankete 2 saat 4 dakikada, 8 kişi oy kullandı

Yeni banknotlar yerine, bir sıfır atılması daha makul gibi. Böyle bir geçiş mümkün mü, bilmiyorum, ama olumlu yanı 30k maaşı olanın maaşı 3k, 10 milyonluk ev 1 milyon, ekmek 0,75 TL olacak :)

patitent
Aday Memur
11 Eylül 2023 20:04

Yakın zamanda 10 tane reşat altını bozdurdum, 11000'den 110k yaptı. Hepsi de yüzlük, bir poşet para


patitent
Aday Memur
11 Eylül 2023 20:08

Enteresan bir şekilde piyasada yüzlükler dolaşıyor, bankalar, kuyumlar, en azından benim gözlemim yüzlük banknotlar veriyorlar. O da 500k gibi günümüzde çok da yüksek olmayan bir meblağ için dahi 50 demet para yapıyor. Ayrıca sanki sıfır atılsa psikolojimiz de bir miktar düzelir, alım gücümüz artmasa da :)

patitent, 2 saat önce

Yakın zamanda 10 tane reşat altını bozdurdum, 11000'den 110k yaptı. Hepsi de yüzlük, bir poşet para


nealbide
Aday Memur
11 Eylül 2023 20:28

gerek yok. 1 dolar 100 ruble. 1 dolar 146 japon yeni.


oppenheimer
Aday Memur
11 Eylül 2023 21:39

Normal bir ülkede olur

Bu kadar fitnenin olduğu bir ülkede olmaz.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
11 Eylül 2023 21:48

2 sik da vizyonsuzlugun gostergesidir

bakalim hangi taraf kazanacak

paradan 0 atmak cozum degil

zamaninda atildi sonraki uygulamalar ile yine ayni muhabbet yapilmaya baslandi

500 ve 1000 tl lik banknotta cozum degil

bu develuasyonu resmen kabuldur

ben iflas ediyorum sikintidayim demektir

piyasada sikinti yaratir dolari euroyu ve piyasayi tutamazsin

yapilmasi gereken tek sey URETIM URETIM URETIM di

ama tren kacti

simdi dokulenleri toparlamaya calisiyoruz

kirilan vir vazoyu japon yapistirici ile yapistirip

kendimizi kandirmaya calisiyoruz

vazo hala cok saglam hic dusmedi diye

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