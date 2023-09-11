Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Eylül 2023 20:26
Meslekteyken hangi işleri öğrenebilirim?

Çalışırken aynı zamanda bir meslek öğrenen var mı? Varsa nasıl yaptınız? Bilgilendirirseniz sevinirim


memuraday-y
Şef
11 Eylül 2023 21:55

Sen bırakmakta kararlı mısın usta?


ropen
Aday Memur
11 Eylül 2023 22:03
KİRALADIĞIMIZ DAİRELERİN 1_DAİREDE KULLANILAN MALZEME KALİTESİ 2_KOMŞU PROBLEMİ 3_YÖNETİM PROBLEMİ 4_MERKEZE YAKINLIĞI(OKUL HASTANE) 5_ALT YAPI PROBLEMİ ( KOKU_GİDER 6 İNT VE TV PROLEMİ 7_EV SAHİBİ PROBLEMİ KONULARINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA HAKKIMIZ VAR www.yeniden1ev.com
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