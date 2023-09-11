KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


11 Eylül 2023 20:27
3 açıköğretim ünitenin 3ünde de bi bölüm okuyabilir miyim
ata üni yks ile İstanbul üni ve Anadolu üniversitesinde de parayla 2 yıllık bölüm okuyabilir miyim

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