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Editörler : Lanet


11 Eylül 2023 21:37
Meczup Barış Şiirleri

Medine Ağaçları

Selamün aleyküm medine ağaçları

Tüm ağaçlar bir yana o bir yana

Tüm okyanuslar bir yana o bir yana

Gökyüzü bir yana o bir yana

Alemler bir yana o ise bir yana

Dert kalmayınca oluyorum dertli

Yük almayınca oluyorum yüklü

İsmini anmasam olurum isimsiz

Mert ismini anınca olsam ya mert

Rıza ismini aninca olsam ya Alllah tan razi

İşte o öyle değil

Sultan Seyyid Saki(saqi) deyince milyonlar ondan razı

Bazı isimleri sadece duymak ise imanlı ölüm sebebi

Bazı isimler aşk sebebi

Bazı isimler ise şevkat sebebi

Allah in ismi her hayrın başı

Peygamberimin ismi ise

Her hayrın sebebi

Medet ya Muhammed medet

Hayırla temizinden riziklanin Medine ağaçları

Size zulmet getiren olmasın

Zulmet getirenleri affedin

Bilmiyorlar Medine ağaçları

Meczup Barış


meczupbaris
11 Eylül 2023 21:38

Mutlu eder mi

-

Sözümü kısa ve öz söyleyeyim

Ben bu kabahati yaptım diyeyim

Özürümü de hemen dileyeyim

Seni çokda az düşündüm diyeyim

Fazlaca Mutlu edermi bu seni

-

Tepeliklerin yeşil görüntüsü

Guguk kuşunun bizi kandirmasi

Bulutların o değişken halleri

Hani hastahane de çay sırası

Fazlaca mutlu edermi bu seni

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Meczup Barış

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