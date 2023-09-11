Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Eylül 2023 21:39
Ebs eseri 1400 TL eğitim öğretim ödeneği

İlk atandıgımda 2011 de asgari ücret kadardı.. Ulan bu ebs li tipleri hiç anlamıyorum


Velocıraptor
Genel Müdür
11 Eylül 2023 21:41

aralarına katıl anlarsın. 400 bin ebs'li yanılıyor olamaz :)))


Gerçekci218
Memur
11 Eylül 2023 21:44

Almayım hocam, hatta üstü kalsın

Velocıraptor, 25 dk. önce

aralarına katıl anlarsın. 400 bin ebs'li yanılıyor olamaz :)))


okuryazar3
Müsteşar
11 Eylül 2023 21:47

E besili olmak ayrıcalıktır!

Hem artık kimse kimsenin kutsadığına laf etmesin ilkçağda mıyız yahu?

Velocıraptor, 25 dk. önce

aralarına katıl anlarsın. 400 bin ebs'li yanılıyor olamaz :)))


Gerçekci218
Memur
11 Eylül 2023 21:54

Sendika hakkı korur, onun için üye olunur, bu nasıl ayrıcalık

okuryazar3, 19 dk. önce

E besili olmak ayrıcalıktır!

Hem artık kimse kimsenin kutsadığına laf etmesin ilkçağda mıyız yahu?

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