Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Eylül 2023 22:00
Bu Sene 2. Yer Değiştirme de Mazaret Tayinine Açılan Yerler İliçi İçinde Açıldı Mı?

Aklıma takıldı da. 2. Yer değiştirmeler aynı anda oldu denildi. Benim iliçinde istediğim bir yer vardı. Ama o iliçi ildışı kontenjan listesinde yoktu. 2. yer değiştirmede mebbise iliçi tayin başvuru olarak girdiğimde sadece kurum kodu yazılacak yer vardı. Mazaret tayini isteyenler için muhtemelen boşalacak yer diye gözükmüş benim istediğim yer. Mazaret tayininden bir kişi benim istediğim yere atanmış. Ben oraya istediğim kurumun kurum kodunu yazsaydım ben hizmet puan üstünlüğüne göre gider miydim acaba?

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