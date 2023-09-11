Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Eylül 2023 22:11
TSK Sağlık Yönetmeliği Psikiyatri

arkadaslar bir sey sorucam. yonetmelikte yardimci sinif icin ruh sağligi hastaliklarinda 16. Madde A dilimi 1,2,3 fıkra numaralı hastaliklar (+) ile gosterilmis ama yonetmeligin 6755. sayfasinda bu maddeler ayni sinif icin (-) olarak gosterilmis? neyi referans alicak doktorlar?

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