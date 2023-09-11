eş durumu tayini mahkeme

Selamün aleyküm. Eş durumundan vermiş olduğum tayin dilekçesi olumsuz geldi. eşinizin atanabilir olmasından ötürü diye cevap vermişler sorduğumda. Mahkemeye vermeyi düşünüyorum, olumsuz veya olumlu olması durumunda kurum icinde herhangi bir sıkıntısı oluyormu bu durumun. Bu zamana kadar herhangi rapordur vs başıma gelmedi. mahkemeden red gelirse kurum içinde sıkıntı olabilecek durumlar oluyormu. Eski abilerim daha iyi bilir cevap verirsrniz ona göre bir yol izlemeyi düşünüyorum

Selamün aleyküm. Eş durumundan vermiş olduğum tayin dilekçesi olumsuz geldi. eşinizin atanabilir olmasından ötürü diye cevap vermişler sorduğumda. Mahkemeye vermeyi düşünüyorum, olumsuz veya olumlu olması durumunda kurum icinde herhangi bir sıkıntısı oluyormu bu durumun. Bu zamana kadar herhangi rapordur vs başıma gelmedi. mahkemeden red gelirse kurum içinde sıkıntı olabilecek durumlar oluyormu. Eski abilerim daha iyi bilir cevap verirsrniz ona göre bir yol izlemeyi düşünüyorum