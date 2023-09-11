Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


11 Eylül 2023 22:45
GSB Taşra Destek Personeli

Merhaba 68 puan ile Balıkesir taşra teşkilatına başvurdum gençlik ve spor bakanlığı yerleşme şansım varmı acaba (60 65 puan ile yerleşenleri duymuştum)

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