Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Eylül 2023 22:48
Maaş zammı hesaplamada değişiklik

Haberler de çıkan doğru mu.hedef enflasyona göre hesaplama .peki doğruysa bize karşılığı eksi yönde mi .bilen anlayan

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