Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Eylül 2023 23:04
Eşin sgk dan faydalanması

Ben kadın bir öğretmenim. Eşim özel sektörde çalışıyor. Bugün işsiz kaldı malesef. Benim sigortamdan faydalanabilir mi? Evetse bunu nasıl yapabilirim?

Çok Yazılan Konular

Mobbing yapan müdürTüm Öğretmenlere Beş Gün Okula Gelme ZorunluluğuGirmek istemediğim sınıf mobningiÖğretmenin Önlük Giydiği Okullarikinci üniversiteMüdür bey branş öğretmenleri arasında istediği gibi ders saati dağıtabilir mi21 saat üstü meselesiOkul öncesine verilen yemek hizmetinin kaldırılması DYK/Nur Topu Gibi Bir Sorun Daha! Siz Ne Dersiniz ?Neyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

Bugün olanlar 2 haftasonu ikea'ya gitmek 2 ek mtv'yi ödememek 1 iletilerden sıkılıp sözlüğe koşmak 1 idal'e notlar 1 ulaşgkc 2 güne bir söz bırak 3 pert 1 ahmet ümit 3 yaşlanmayı kabullenmemek 4

Son Haberler

Sözleşmeli iken memur olan, memurluktan istifa ederse emekli ikramiyesi alabilir mi?Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!Tatilevlerinde Eylül Bir Başka Güzel!Bakan Tekin yanıtladı: 2024'te kaç öğretmen ataması yapılacak?Bakan Koca: Libya'ya ekip ve ekipman gönderiyoruz

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın