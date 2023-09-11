Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Eylül 2023 23:07
Tıp Fakültesinde Hizmet birleştirme sorunsalı...

Merhaba eşim Tıp Fakültesinde sözleşmeli hemşire iken mayıs ayında kadroya geçti. Geçmişe dönükte çeşitli hastanelerde çalıştığı için sgk kaydını bileştirmek istiyoruz ancak bulunduğu hastane önceki sgk kayıtlarında hemşire olacak çalışıp çalışmadığını göremediklerini bu çalıştığı eski kurumlarda ispatlaması gerektiğini söylemişler; ancak 2004,2005,2008 yılı gibi zamanlar olduğu ve şu an o işletmeler çoktan kapandığı için biz kime gidip bu kaydın hemşire olarak çalıştığını ispat edeceğiz? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim Teşekkürler

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