Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Eylül 2023 23:30
2022 KPSS
arkadaşlar 2022 kpss iöe atama artık hayal mi oldu yoksa hala bir umut var mı?

Çok Yazılan Konular

Mobbing yapan müdürTüm Öğretmenlere Beş Gün Okula Gelme ZorunluluğuGirmek istemediğim sınıf mobningiÖğretmenin Önlük Giydiği Okullarikinci üniversiteMüdür bey branş öğretmenleri arasında istediği gibi ders saati dağıtabilir mi21 saat üstü meselesiOkul öncesine verilen yemek hizmetinin kaldırılması DYK/Nur Topu Gibi Bir Sorun Daha! Siz Ne Dersiniz ?Neyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

ulaşgkc 2 Her namaz kılanı dindar zannetmek 3 idal'e notlar 1 şu an çalan şarkı 1 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 3 Milyonluk soruyu bilen rabia 1 bilinmeyen bir kadının mektubu 11 iletilerden sıkılıp sözlüğe koşmak 1 sınav heyecanı 1 haftasonu ikea'ya gitmek 2

Son Haberler

Sözleşmeli iken memur olan, memurluktan istifa ederse emekli ikramiyesi alabilir mi?Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!Tatilevlerinde Eylül Bir Başka Güzel!Bakan Tekin yanıtladı: 2024'te kaç öğretmen ataması yapılacak?Bakan Koca: Libya'ya ekip ve ekipman gönderiyoruz

Editörün Seçimi

Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Ebs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Dilenci Zammı AçıklandıAli yalçın