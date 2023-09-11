KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Eylül 2023 23:32
Görev yerine gitmeyen (gidemeyen) öğretmenlerin

Görev yerine gitmeyen(gidemeyen) öğretmenlerin yerine ne zaman neye göre atama yapılıyor? (Bilen yazsın lütfen)

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