Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Eylül 2023 00:54
6 ay görevlendirme sebebiyle il kadrosuna verilen öğretmen

Arkadaşlar, okulumda norm fazlasıydım, rasgele bir yere görevlendirilmeyim diye yakın bi okula görevlendirme istedim. Ancak bakanlık ,kurumum dışında 6 ay görevlendirme çalıştığım için, benim okuldaki kadromu alıp il emrine vermiş. Bu durumda mahkemeye vermeden durumu nasıl çözebilirim, bilgisi olan var mı, dilekçe yazdım, ancak alakasız cevaplar geldi.

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